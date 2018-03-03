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526 صوتا لهانى ضاحى مقابل 318 لطارق النبراوى بنقابة مهندسى أسيوط

السبت، 03 مارس 2018 01:41 ص
526 صوتا لهانى ضاحى مقابل 318 لطارق النبراوى بنقابة مهندسى أسيوط المهندس هانى ضاحى





أسيوط - محمود عجمى
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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اختيار نقيب مهندسى مصر بالنقابة الفرعية بأسيوط، عن حصول المهندس هانى ضاحى على 526 صوتا، مقابل 318 للمهندس طارق النبراوى.

 

كما أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بالنقابة الفرعية للمهندسين بأسيوط أعمال فرز أصوات الناخبين فى جولة الإعادة على مقعد رئيس النقابة الفرعية بأسيوط، عن فوز المهندس عبد الحكيم عليان، والذى حصل على 776 صوتا، بينما حصل المرشح المنافس عماد عونى على 384 صوتا.

 


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