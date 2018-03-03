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السبت، 03 مارس 2018 02:25 م
خالد صلاح
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5% حجم مساهمة قطاع التكنولوجيا والاتصالات فى اقتصاد السنغال عام 2017

السبت، 03 مارس 2018 08:17 ص
5% حجم مساهمة قطاع التكنولوجيا والاتصالات فى اقتصاد السنغال عام 2017





(أ ش أ)
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أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية والتخطيط فى السنغال، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ساهم بنسبة 5.1٪ من الناتج المحلى الإجمالي، فى العام 2017 .

وفى تقرير حول الوضع الاقتصادى والمالى فى العام 2017 والتوقعات فى العام 2018، أشارت إدارة التنبؤ والدارسات الاقتصادية بالوزارة إلى أن هذا القطاع حقق إيرادات بلغت 636.3 مليار فرنك أفريقى (لخزينة الدولة فى العام 2017 بنمو قدره 5٪).

وذكر التقرير أن مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الناتج المحلى الإجمالى ستنخفض إلى 0.50 % فى العام 2018 مع نمو الإيرادات وستبلغ 681.9 مليار فرنك أفريقى مدفوعا بالتطور القوى لخدمات المعلومات والاتصالات الأخرى.

ويرى التقرير أن خدمات الاتصالات يجب أن تستفيد من التداعيات الإيجابية فى السوق وزيادة الابتكار فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.


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السنغال



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