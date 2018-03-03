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3 عاطلين وراء سرقة 100 ألف جنيه من تجار ماشية بالعياط

السبت، 03 مارس 2018 07:01 م
3 عاطلين وراء سرقة 100 ألف جنيه من تجار ماشية بالعياط مديرية أمن الجيزة -أرشيفية





كتب بهجت أبو ضيف
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باشرت نيابة العياط التحقيقات مع عاطلين لاتهامهما بسرقة 3 تجار ماشية بالإكراه، وإطلاق الأعيرة النارية عليهم، مما أسفر عن إصابة أحد المجنى عليهم وحدوث تلفيات بسيارة نقل.

وكشفت تحريات رجال المباحث، أنه أثناء استقلال 3 تجار ماشية سيارة نقل بالطريق الإقليمى "العياط/الفيوم"، اعترضهم مجهولون يستقلون سيارة (أجرة)، وأطلقوا أعيرة نارية فأصابوا أحد التاجرين وحدثت تلفيات بالسيارة واستولوا منهم على مبلغ 100 ألف جنيه، وفروا هاربين.

وبإجراء التحريات تم التوصل لهوية المتهمين، وتبين أنهم 3 عاطلين أحدهم صادر ضده حكم بالسجن المؤبد، وبإعداد كمين للمتهمين تم القبض على اثنين، وبحوزتهم 49 ألف جنيه من المبلغ المسروق.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الهارب، وأن السلاح المستخدم وباقى المبلغ المستولى عليه بحوزته، وأرشدا عن السيارة المستخدمة فى السرقة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.


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