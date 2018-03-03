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222 مليون جنيه إيرادات جمارك دمياط خلال فبراير الماضى

السبت، 03 مارس 2018 03:16 م
222 مليون جنيه إيرادات جمارك دمياط خلال فبراير الماضى ميناء دمياط - أرشيفية





أ. ش. أ
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حققت هيئة جمارك ميناء دمياط، أكبر عائد من الإيرادات على مستوى الجمهورية خلال شهر فبراير الماضى.

وقال السيد نجم رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، فى تصريح له اليوم، "إن الميناء حقق إيرادات بلغت 222 مليونا و424 ألف جنيه، خلال شهر واحد فقط".

وأوضح، أن المبلغ المستهدف تحقيقه كان 162 مليون جنيه، وبذلك تكون نسبة تحقيق الإيرادات المستهدفة قد وصلت إلى 137%، وهى أعلى نسبة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن قطاع جمارك دمياط يحقق أكبر نسبة من الضبطيات القضائية.


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