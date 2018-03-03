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119 مليونا و77 ألفا و591 جنيها إيرادات محققة بجمارك الدخان خلال فبراير

السبت، 03 مارس 2018 09:08 م
119 مليونا و77 ألفا و591 جنيها إيرادات محققة بجمارك الدخان خلال فبراير حاويات - ارشيفية





كتب - أحمد يعقوب
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بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة كامل على متولى مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان خلال شهر فبراير 2018 عدد 195 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الرسوم الجمركية بعدد طرود إجمالى 19 ألفا و105 طرود بوزن إجمالى 3816 طنا و919 كيلوجرام.
 

وبحسب بيان عن الإدارة تم الإفراج عن 159 شهادة سحب جزئية بعدد 10 آلاف و715 طردا بوزن إجمالى 2232 طنا و537.5 كيلوجرام.

 

وبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر فبراير 2018 حوالى 17 مليونا و68 ألفا و70 جنيها، بينما بلغ إجمالى الضرائب على القيمة المضافة المحصلة خلال نفس الفترة 100 مليونا و798 ألفا و566 جنيها وإجمالى ضرائب الأرباح الصناعية والتجارية المحصلة 554 ألفا و124 جنيها والرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة 554 ألفا و124 جنيها وإجمالى المصاريف الإدارية وتمغة تنمية الموارد والتمغة النسبية والنوعية المحصلة 1818 جنيها.

 

وأضاف البيان أنه بذلك يكون إجمالى الإيرادات المحصلة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر فبراير 2018 حوالى 119 مليونا و77 ألفا و591 جنيها، وخلال الفترة نفسها بلغ إجمالى قيمة الصادرات بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة 4 ملايين و961 ألفا و680 جنيها.


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