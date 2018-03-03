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وول ستريت جورنال: "فيس بوك" تقلل من استغلال الروس لمنصتها على الإنترنت

السبت، 03 مارس 2018 01:49 م
وول ستريت جورنال: "فيس بوك" تقلل من استغلال الروس لمنصتها على الإنترنت فيس بوك





كتبت: إنجى مجدى
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انتقدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، موقف شركة فيس بوك من مزاعم التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قائلة إن الشركة تتجاهل القلق العام بشأن التأثير الاجتماعى لمنصتها على الإنترنت.

 

وأضافت الصحيفة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، اليوم السبت، أن بعد أسابيع من الكشف عن استغلال روسيا لمنصة التواصل الاجتماعى فيس بوك لبث دعاياها ضد الولايات المتحدة، فأن الشركة الأمريكية تقلل من مشكلاتها مع المستخدمين والمعلنين والأهم واشنطن.

 

وفى أكتوبر الماضى، خلال لقاء غير مسجل، دافع مدير الإعلانات فى فيس بوك، روب جولدمان، عن موقف الشركة وجادل فكرو أن الروس اشتروا مساحات إعلانية لاستغلال الانقسامات الاجتماعية، مشيرا إلى أن هدفهم لم يكن التأثير فى الانتخابات الرئاسية، ذلك بحسب أشخاص حضروا اللقاء.  


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الانتخابات الامريكية

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