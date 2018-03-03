وقفة احتجاجية للتحالف اليمنى لرصد انتهاكات حقوق الإنسان فى جنيف







(أ ش أ)

نظم التحالف اليمنى لرصد انتهاكات حقوق الإنسان والاتحاد العالمى للجاليات اليمنية ، وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة فى جنيف ، حيث تنعقد الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان .

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بيان عن الوقفة الاحتجاجية للتحالف اليمني، جاء فيه، إن ثلاثة أعوام ونصف منذ بدء الحرب فى اليمن عقب سيطرة المليشيات الحوثية على العاصمة صنعاء، انهكت اليمنيين وأجهزت على ما تبقى من بنيته التحتية الاقتصادية والاجتماعية وقضت على هامش الحريات العامة والحقوق التى ناضل اليمنيون من أجل انتزاعها طوال سبعة عقود.

وناشد البيان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفثس أن يضع نصب عينيه الأوضاع الإنسانية المأساوية ، وأن تكون هى المحرك لعملية سلام وتكون مستدامة من خلال ضمان عدم تكرار المأساة مرة أخرى.

كما دعا البيان المجتمع الدولى إلى دعم عودة السلام لليمن الذى لا يمكن تحقيقه دون إنفاذ مقررات الشرعية الدولية ، موضحاً مدى الكارثة التى ستعانيها الأجيال القادمة جراء الاستهداف الممنهج للطفولة من خلال عمليات تجنيد الأطفال إجباريا وإرسالهم إلى الجبهات ، مشيراً فى السياق ذاته لكارثة زراعة الألغام التى وضعها الحوثيون فى المئات من مناطق المدنيين .. مطالباً المجتمع الدولى بإنفاذ القوانين الدولية التى تحرم زراعة الألغام وتجنيد الأطفال كونها جريمة ستخلف آثارها لسنوات قادمة.

وأشار بيان التحالف إلى أن استهداف المدنيين الآمنين بالقصف العشوائى والقنص المباشر من قبل المليشيات الحوثية يعد جريمة ضد الإنسانية، حيث أسفر عنها عن قتل آلاف المدنيين.

وطالب البيان المجتمع الدولى بالوقوف ضد انتهاكات المليشيات الحوثية ضد الصحفيين والناشطين والحقوقيين الذين تكدست بهم السجون ، بينما قتل العشرات منهم أثناء تأدية مهامهم الإنسانية وكان آخرهم استهداف الناشطة الحقوقية والإنسانية رهام البدر من قبل المليشيات الحوثية، كما دعا المجتمع الدولى للوقوف ضد التدمير الممنهج لكافة مؤسسات الدولة الرسمية والممتلكات الخاصة والعامة ودور العبادة، والمدارس والجامعات وترويع وإذلال وتخويف للسكان الآمنين وتجويع للمواطن من خلال إيقاف راتبه وتشجيع السوق السوداء وفرض الإتاوات المجحفة فى حق الجميع.