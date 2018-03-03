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وفد موريتانى يصل القاهرة لبحث الاستثمار فى المجال الطبى

السبت، 03 مارس 2018 07:39 م
وفد موريتانى يصل القاهرة لبحث الاستثمار فى المجال الطبى مطار القاهرة





كتب محمود عبد الغنى
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وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم السبت، وفد موريتانى لبحث فرص الاستثمار فى مجال إنشاء مصنع محاليل طبية باستثمارات 10 ملايين دولار.
 
 
وأكد مصدر بالمطار أن الوفد ضم عددا من رجال الأعمال وممثلين عن 8 من كبري الشركات المورتانية العاملة في القطاعات الطبية والدوائية من مستلزمات وأدوية ومحاليل ومعدات، حيث يأتى اللقاء بعد طلب الجانب الموريتانى تعزيز أوجه التعاون المشترك بينها وبين السوق المصرى فى عدد من القطاعات الطبية المختلفة.
 
 
جدير بالذكر أنه كان قد وصل أمس الجمعة وفد موريتانى آخر ضم عدد من رجال الأعمال.
 
 

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