وزير القوى العاملة يتلقى تقريرا حول تعيين إمرأة سعودية فى منصب نائبة وزير







كتب محمود راغب

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ، أمرا ملكيا بتعيين الدكتورة تماضر الرماح في منصب نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمرتبة الممتازة ، لتكون بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ المملكة العربية السعودية.

وكانت "تماضر" تعمل استاذا مساعدا في قسم العلوم الإشعاعية بجامعة الملك سعود بالرياض، وعينت مؤخرا بمنصب وكيلة وزارة العمل والتنمية للتوطين الموجّه، كثاني سيدة تتولى منصب وكيلة وزارة في السعودية.

ويعتبر تعيين تماضر في منصب نائب وزير ضمن توجه المملكة لتمكين المرأة في المناصب القيادية.

تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقرير بذلك من المستشار العمالي عثمان رمضان، بمكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة.