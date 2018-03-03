وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره العراقى الرواتب التقاعدية المتأخرة للمصريين







كتب محمود راغب

التقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، نظيره العراقى، محمد شياع السودانى،على هامش اجتماعات الدورة 88 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقدة حاليا بالعاصمة بغداد.

ورحب الوزير العراقى بـ"سعفان"، فى بلده الثانى، مؤكدًا عمق العلاقات التى تجمع البلدين فى عدد من المسارات الحضارية والتنموية.

وبحث الوزيران، سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى كل مجالات عمل الوزارتين، ودراسة احتياجات سوق العمل العراقى من العمالة الفنية المصرية.

وصرح " سعفان" عقب اللقاء بأنه تم التباحث حول إنهاء مشكلة تأخر صرف الرواتب التقاعدية المستحقين للمصريين، والتأكيد على حلها فى إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، موجها المستشار العمالى بالعراق بالمتابعة مع الجانب العراقى لتحويل هذه المستحقات فى القريب العاجل، تمهيدا لصرفها لأصحابها.