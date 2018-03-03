video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 03 مارس 2018 11:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره العراقى الرواتب التقاعدية المتأخرة للمصريين

السبت، 03 مارس 2018 10:00 ص
وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره العراقى الرواتب التقاعدية المتأخرة للمصريين وزير القوي العاملة مع نظيره العراقي





كتب محمود راغب
إضافة تعليق

التقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، نظيره العراقى، محمد شياع السودانى،على هامش اجتماعات الدورة 88 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقدة حاليا بالعاصمة بغداد.

ورحب الوزير العراقى بـ"سعفان"، فى بلده الثانى، مؤكدًا عمق العلاقات التى تجمع البلدين فى عدد من المسارات الحضارية والتنموية.

وبحث الوزيران، سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى كل مجالات عمل الوزارتين، ودراسة احتياجات سوق العمل العراقى من العمالة الفنية المصرية.

وصرح " سعفان" عقب اللقاء بأنه تم التباحث حول إنهاء مشكلة تأخر صرف الرواتب التقاعدية المستحقين للمصريين، والتأكيد على حلها فى إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، موجها المستشار العمالى بالعراق بالمتابعة مع الجانب العراقى لتحويل هذه المستحقات فى القريب العاجل، تمهيدا لصرفها لأصحابها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير القوى العاملة يتلقى تقريرا حول تعيين إمرأة سعودية فى منصب نائبة وزير

القوى العامله

وزير القوى العامله

محمد سعفان

العراق



لا تفوتك
انقطاع مياه الشرب عن 13 منطقة بالقاهرة من التاسعة صباحًا لمدة 13 ساعة

انقطاع مياه الشرب عن 13 منطقة بالقاهرة من التاسعة صباحًا لمدة 13 ساعة

شاهد.. 26 هدفا فى الجولة 27 "الأكثر هزا للشباك" بالدورى

شاهد.. 26 هدفا فى الجولة 27 "الأكثر هزا للشباك" بالدورى

رئيس الشيشان يعلن استقبال منتخب مصر فى فندق من 10 طوابق خلال المونديال

رئيس الشيشان يعلن استقبال منتخب مصر فى فندق من 10 طوابق خلال المونديال

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

بالرغم من اختفاء اللون الاسود.. نجوم سيزار يدعمون #MeToo

بالرغم من اختفاء اللون الاسود.. نجوم سيزار يدعمون #MeToo

وزير البترول: سد الفجوة بين إنتاج واستهلاك المواد البترولية خلال 3 سنوات

وزير البترول: سد الفجوة بين إنتاج واستهلاك المواد البترولية خلال 3 سنوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة