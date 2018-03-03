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وزير العمل الأردنى يفتح وزارته ليلا لإنهاء سفر مصرى يحتاج جراحة عاجلة بالقاهرة

السبت، 03 مارس 2018 10:05 ص
وزير العمل الأردنى يفتح وزارته ليلا لإنهاء سفر مصرى يحتاج جراحة عاجلة بالقاهرة محمد سعفان وزير القوى العاملة





كتب محمود راغب
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أصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مساعدة المواطن المصرى عبد التواب رزق، الذى أصيب بإصابات بالغة فى يده، تتطلب إجراء عملية جراحة فى مصر، فى إطار حماية العمالة المصرية، فضلا عن متابعة مستحقاته وتعويضاته لدى صاحب العمل باعتبار أن إصابته كانت ناتجه عن العمل وبسببه.

وقال "سعفان": إنه تلقى تقريرا عاجلا من المستشار العمالى بالأردن أشرف الحرايرى، أشار فيه إلى أن المكتب قام بالتواصل مع شقيق المصاب وتبين أن "عبد التواب" اصيب بإصابة بالغة الخطورة فى يده اليسرى فى أثناء عمله بـ "الصاروخ الكهربائى"، مما يستوجب إجراء عملية عاجلة فى اليد اليسرى فى مصر ، حتى لا تتعرض يده  للبتر.

واتصل مكتب التمثيل العمالى بالمسئولين فى وزارة العمل  لحاجة العامل لمغادرة المملكة الأردنية سريعا لإجراء الجراحة، ونظرا لانتهاء فترة الدوام اليومية بالوزارة، فقد أصدر وزير العمل الأردنى الجديد، سمير سعيد عبد المعطى مراد، توجيهات فورية للمسئولين بوزارة العمل الأردنية، بفتح مكتب عمل "المفرق" فى الساعة التاسعة مساء أول أمس، لإنهاء جميع إجراءات سفر العامل وتم حجز تذكرة الطيران ليتوجه إلي مصر لإجراء الجراحة اللازمة.

ووجه "سعفان" الشكر والتقدير لوزير العمل الأردنى، على هذه اللفتة الإنسانية، مؤكدا  تميز العلاقات بين البلدين الشقيقين، فضلا عن التعاون فى كل المجالات لما فيه خير لعمال مصر والأردن.


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