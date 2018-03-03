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وزير الزراعة يبحث مع السفير البلغارى بالقاهرة سبل التعاون الزراعى بين البلدين

السبت، 03 مارس 2018 10:11 ص
وزير الزراعة يبحث مع السفير البلغارى بالقاهرة سبل التعاون الزراعى بين البلدين وزير الزراعة مع السفير البلغاري بالقاهرة





كتب عز النوبى
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استقبل الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، "ليوبومير بوبوف"، سفير جمهورية بلغاريا بالقاهرة، بديوان وزارة الزراعة لبحث تكثيف سبل التعاون فى المجالات المرتبطة بالزراعة والغذاء والإنتاج الحيوانى بين البلدين.

وأكد وزير الزراعة على ضرورة العمل على زيادة فرص التبادل التجارى للحاصلات الزراعية المختلفة بين البلدين، وتذليل المعوقات لانسياب تلك المنتجات بين البلدين، خاصة وأن هناك تاريخ طويل من التعاون الزراعى بين مصر وبلغاريا.

وأضاف أن ضمن المجالات أيضاً التى يمكن التعاون فيها، البحث العلمى الزراعى، وتبادل الخبرات والبعثات والوفود العلمية، بين المراكز البحثية الزراعية فى البلدين.

وأشار البنا إلى أن  القيادة السياسية والحكومة المصرية حالياً حريصتين على تشجيع الاستثمار فى مصر، خاصة فى المجال الزراعى وتحسين مناخه، بما يساهم في تحقيق تنمية شاملة، وزيادة فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائى.

ومن جهته أعرب السفير البلغارى عن حرص بلاده على تكثيف  فرص التعاون بين البلدين، فى مجال الزراعة، كما قدم دعوة رسمية إلى وزير الزراعة لزيارة بلاده فى أقرب فرصة، للتعرف عن قرب على الأنشطة والمشروعات الزراعية القائمة فى بلغاريا.

 


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الحاصلات الزراعية

المشروعات الزراعية

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