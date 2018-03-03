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وزير الدولة الإماراتى: خروج قطر من أزمتها حلّه خليجى وبوابته الرياض

السبت، 03 مارس 2018 12:47 م
وزير الدولة الإماراتى: خروج قطر من أزمتها حلّه خليجى وبوابته الرياض أنور قرقاش - وزير دولة الإمارات للشئون الخارجية





كتب هيثم سلامة
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قال أنور قرقاش، وزير دولة الإمارات للشئون الخارجية، إن خروج قطر من أزمتها حله خليجى من بوابته فى الرياض.

 

وكتب أنور قرقاش، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة، قائلاً :"يتضح مجددا أن خروج قطر من أزمتها حلّه خليجى وبوابته الرياض، تكلفة سياسة قطر الحالية عالية للغاية، وبعيدا عن التحركات اليائسة والتطبيل المدفوع له، تبقى الخيارات واضحة، كفوا عن الأذى أو تقبلوا العزلة.".

 

وأضاف قرقاش:" ومن لندن من الواضح أن الحدث الأكبر والأهم إقليميا هو زيارة الأمير محمد بن سلمان لبريطانيا، جولة مهمة تحمل معها ثقل السعودية السياسى وبرنامج طموح يغيّر المنطقة إيجابيا".

 

واستكمل قائلاً :" تدرك دوائر القرار الغربية أن السعودية، القطب الإقليمي المهم، تعزّز موقعها عبر تجديد وتحديث طموح، وزيارة الأمير محمد بن سلمان معبرة عن هذا الموقع، هذا هو الخبر الأهم من منطقتنا بكل ما يحمله من إيجابية.".

 

تغريدات أنور قرقاش
تغريدات أنور قرقاش

 

 

 


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أنور قرقاش

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