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وزير التعليم العالى يفتتح اليوم الفرع الجديد لجامعة أسوان

السبت، 03 مارس 2018 05:00 ص
وزير التعليم العالى يفتتح اليوم الفرع الجديد لجامعة أسوان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى





أسوان – عبد الله صلاح
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يصل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إلى محافظة أسوان، صباح اليوم السبت، لتفقد وافتتاح عدد من الوحدات بمستشفى أسوان الجامعى، وأيضاً افتتاح الفرع الجديد لجامعة أسوان بمدينة أسوان الجديدة، فى جولة تستغرق يومين.

 

ومن المقرر أن يستهل وزير التعليم العالى جولته بزيارة مستشفى أسوان الجامعى، لتفقد وافتتاح وحدات "الغسيل الكلوى والرنين المغناطيسى وعيادة الأسنان و9 غرف عمليات بنظام الكبسولة، ويعقب ذلك تفقد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية.

 

وتشمل جولة الدكتور خالد عبد الغفار بمحافظة أسوان أيضا تفقد وافتتاح مقر الكليات الجديدة والوحدة الطبية بمدينة أسوان الجديدة، بالإضافة إلى تفقد وافتتاح بعض المشروعات بالمقر القديم للجامعة بمنطقة صحارى، وتشمل "مبنى كلية الزراعة والمطعم المركزى وفرع البنك بالجامعة.

 


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