وزير التعليم العالى: هناك دعم كبير للمستشفيات الجامعية بالصعيد

أسوان - عبد الله صلاح

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الافتتاحات التى شهدها اليوم بمستشفى أسوان الجامعى، تشير إلى الدعم الكبير للمستشفيات الجامعية مما يعد إضافة للخدمة الصحية لأبناء محافظة أسوان ومحافظات الصعيد بشكل كبير موضحا بأن هذا بصفة عامة دور فعال فى علاج المرضى مايقرب من 60 إلى 70% من حالات المستوى الثالث من العمليات التى تجرى فى المستشفيات الجامعية.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية خلال أفتتاح الوزير لوحدة الغسيل الكلوى يرافقه الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

وقال وزير التعليم العالى، إنه شهد اليوم افتتاح وحدة الغسيل الكلوى والتى تضم 56 وحدة للغسيل وافتتاح عدد من غرف العناية المركزة ووحدات المناظير يأتى فى إطار الزيارات الميدانية لمحافظة أسوان وخاصة الجامعة.

وأضاف الوزير أنه مع انتهاء المبنى الجديد سيتم إضافة 200 سرير إضافى لتصل السعة الاستيعابية إلى 600 سرير بالمستشفى بصفة إجمالية بالإضافة إلى 200 سرير بالعناية المركزة لتصل إلى ما يقرب من 800 سرير بالعناية المركزة.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أنه يطمئن على إن الرعاية التى تقدم للمرضى هى على أعلى ما يمكن من التقنية ومن كفاءة أعضاء هيئة التدريس.