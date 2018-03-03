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وزير الإسكان يستعرض خطة توصيل الصرف الصحى لـ77 قرية فى المنيا

السبت، 03 مارس 2018 09:35 ص
وزير الإسكان يستعرض خطة توصيل الصرف الصحى لـ77 قرية فى المنيا مصطفى مدبولى وزير الإسكان





كتب أحمد حسن
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استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لمشروعات صرف صحي القرى بمحافظة بالمنيا، وذلك خلال اجتماعه بمسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوزارة.
 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يجرى توصيل خدمات الصرف الصحى لـ77 قرية، بما نسبته 21 %، من إجمالى قرى المحافظة البالغ عددها 368 قرية، بخلاف 20 قرية مخدومة بما نسبته 5.4 %، موضحاً أنه من المقرر الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحى لـ6 قرى تباعاً حتى نهاية يونيو 2018، وهي: (كفر مهدي – العدوة، بان العلم – العدوة، حرز – ابوقرقاص، صفانية – العدوة، ابوجرج – بنى مزار، تانوف – ديرمواس).

 

 


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