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وزيرة التخطيط: خطة الحكومة تهدف للارتقاء بالظروف المعيشية للمواطن

السبت، 03 مارس 2018 10:00 م
وزيرة التخطيط: خطة الحكومة تهدف للارتقاء بالظروف المعيشية للمواطن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى





كتب : مصطفى عبد التواب
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قالت الدكتورة هالة السعيد، إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى، التى تعمل الحكومة على أعدادها حالياً، تهدف إلى تحقيق طفرة فى النمو الاقتصادى تهيئ السبيل للنهوض بمستويات التشغيل والدخل والارتقاء بالظروف المعيشية للمواطنين.

وأضافت السعيد فى تصريحات صحفية لها، أنه منذ إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر2030 وهى قائمة على جهد تشاركى، كما أنها مرتبطة بالخطط السنوية التى تقودنا إلى خطط طويلة المدى، مؤكدة أن قانون التخطيط الموحد الجديد يراعى التكامل والتنسيق بين جميع الجهات العامة والخاصة والمجتمع المدنى.

 

 


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