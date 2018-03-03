وزيرة التخطيط تشارك غدًا فى الدورة الرابعة لملتقى "بناة مصر"







كتب مصطفى عبد التواب

تشارك الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، غداً الأحد، فى الدورة الرابعة لملتقى بناة مصر، والذى ينطلق تحت عنوان "مشروعات مصر القومية حوار حول المستقبل"، برعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبحضور ومشاركة عدد من الوزراء والمحللين الدوليين.

يستعرض الملتقى تجارب عدد من الدول التى تحاكى الدولة المصرية من حيث ظروفها الاقتصادية مصر فى مجالات الإعمار والتنمية، ورؤية الدول الكبرى صناعياً واقتصادياً فى تطبيق الاستدامة فى التنمية التى تحافظ على موارد الدولة، واستخدامها الاستخدام الأمثل لعدم استنزافها فى المستقبل.

وتتناول وزيرة التخطيط، الحديث حول قطاع الإنشاءات والذى يتضمن قطاعات التشييد والبناء والأنشطة العقارية والمرافق العامة والدور الحيوى الذى يلعبه القطاع فى الاقتصاد المصرى من مساهمته فى الناتج المحلى إلى جانب مساهمته فى توفير فرص عمل ومواجهة البطالة.

ومن المقرر أن تستعرض وزيرة التخطيط عدداً من المشروعات القومية المنفذة والتى يجرى العمل بها فى ظل استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وبرنامج الاصلاح الاقتصادى وما تم انجازه حيث تتناول مشروعات المليون ونصف وفدان والاستزراع السمكى ومدينة دمياط للاثاث والروبيكى ومشروع شبكة الطرق القومية والمشروع الاضخم فيما يتعلق بالعاصمة الادارية الجديدة وغيرها من المشروعات التى ساهمت فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فضلاً عن تعزيز الاقتصاد المصرى ورفع معدلات التشغيل

ويستهدف الملتقى هذا العام مناقشة محاور الرؤية المستقبلية لقطاعات المقاولات والإسكان والطاقة،إلى جانب استعراض التوقعات الاقتصادية والتمويلية للمشاريع الحكومية والخاصة فى ظل تطور البيئة الاستثمارية للدولة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادى

وتعقد على هامش الملتقى جلسة خاصة يشارك فيها 800 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقارى والطاقة والمؤسسات المالية والبنكية

ويعد ملتقى بناة مصر، هو الحدث الأكبر فى قطاع التشييد والبناء الذى يضم كافة فئات شركات المقاولات والأطراف الفاعلة والمؤثرة على أنشطته.