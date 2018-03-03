وزارة الهجرة تشارك فى فعاليات الملتقى الدولى لفنون ذوى القدرات "أولادنا"







كتب محمود راغب



شارك الدكتور صابر سليمان، مساعد وزير الهجرة لشئون التطوير المؤسسى والمصريين بالخارج، اليوم، فى فعاليات إطلاق الملتقى الدولى الثانى لفنون ذوى القدرات الخاصة "أولادنا" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتورة أمل جمال رئيس الإداره المركزيه للبرامج الثقافية، والدكتورة سهير عبد القادر مؤسس المهرجان وتنظيم الاتحاد المصرى الرياضى للإعاقة الذهنية، والمهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد الرياضى المصرى لذوى الإعاقات الذهنية.

بدأت فعاليات المؤتمر الصحفى للملتقى بفقرات غنائية واستعراضية لعدد من المواهب من ذوى القدرات الخاصة من مصر، تلى ذلك كلمة الدكتورة سهير عبد القادر التى أثنت فيها على الحاضرين على رأسهم وزير الشباب والرياضة، والدكتور صابر سليمان مساعد وزير الهجرة والمشاركين فى فعاليات افتتاح الملتقى؛ كما توجهت بالشكر لكل من ساهم قائلة: "لقد ادخلتوا السعادة على قلبى اليوم وسوف تسعدوا العالم، وأحب أن أشارككم فرحتنا بأن ربنا كلل نجاحنا برعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى للملتقى".

و أعرب دكتور صابر سليمان عن سعادته بتواجده فى مثل هذا الملتقى الذى يعكس إصرار ورغبة شديدة فى تشجيع أبنائنا من ذوى الاحتياجات الخاصة، كما نقل دكتور صابر للحضور تحية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لهذا الجهد المبذول تجاه أبنائنا من ذوى الاحتياجات الخاصة، موضحا أن ما منعها عن حضور اليوم هو انشغالها بجولتها حول العالم لبحث مطالب الجاليات المصرية فى الخارج وحثهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبل.

وأوضح أن وزارة الهجرة تضع هذا الملف على قمة أولويتها ولهذا قامت بإبرام بروتوكول تعاون بين الوزارة وصندوق "تحيا مصر" بشأن دعم ذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرا آلى أن هذا البروتوكول يأتى فى ضوء إعلان رئيس الجمهورية 2018، عام ذوى الاحتياجات الخاصة، لإظهار اهتمام الدولة المصرية بكل أبنائها دون تمييز وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث لمست الوزيرة نبيلة مكرم حرصًا من المصريين بالخارج واهتمامًا بالغًا بقضايا ذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أنهم يقفون مع رؤية القيادة السياسية فى هذا الصدد.

وأضاف أن الوزارة بما لها من أدوات اتصال وأوجه تواصل مع المصريين بالخارج وما حصدته من نتائج جهدها منذ استحداثها عام 2015، بما يمكنها من رعاية وتنظيم حملات لتوفير دعم مالى وعينى من المصريين بالخارج ليتم توجيهها فى النواحى التى تساعد المصريين من ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك عن طريق صندوق "تحيا مصر" باعتباره صندوقًا معاونًا لأجهزة الدولة وخاصة فى المجالات التى تفيد المصريين بصفة عامة.

واختتم سليمان كلمته بالتأكيد على أنه سيتم العمل بالتعاون مع الصندوق على تنظيم حملات دعم وجمع تبرعات مالية وعينية بين المصريين بالخارج يتم تخصيصها فى دعم ومساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن التعاون لتنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة مثل المعارض والندوات والملتقيات، بمشاركة أبناء المصريين بالخارج من الجيل الثانى والثالث من ذوى الاحتياجات الخاصة.

ومن جانبها أكدت سهير عبد القادر، رئيسة ومنظمة ملتقى "اولادنا" بأن الهدف من الملتقى الثانى توضيح صورة ذوى القدرات الخاصة لما لهم من امكانيات قوية تجعلهم يستطيعوا أن يمارسوا حياتهم بصورة طبيعية مع أقرانهم الأسوياء فى مختلف مجالات الحياة للمجتع العربى و الدولى؛ كما أنه يعطى أولادنا من ذو القدرات الخاصة أمل بأن المجتمع يهتم بهم فى مختلف المجالات؛ كل هذا بالإضافة آلى كيفية مناقشة الطرق المختلفة لدمجهم فى مختلف جوانب الحياة الاجتماعية بصفة عامة، بالإضافة آلى أن الملتقى يبعث برسالة حب وأمل من مصر آلى العالم أجمع.