وزارة الهجرة العراقية: عودة 600 نازح إلى محافظة الأنبار







بغداد (أ ش أ)

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية اليوم السبت، عودة 600 نازح من أربيل إلى مناطق (عنه وراوه والقائم) فى محافظة الأنبار، مؤكدة استمرارها بدعم عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.

وقالت المسئولة بالوزارة جوان محمود - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن نحو 600 من النازحين المتواجدين فى محافظة أربيل عادوا اليوم إلى مناطقهم الأصلية، وأن فرق عمل الوزارة قامت بنقل النازحين بحافلات وشاحنات حمل الأمتعة تم تخصيصها لنقلهم بالتعاون مع وزارة النقل.

وأعلنت وزارة الهجرة العراقية - فى وقت سابق - أن إحصائية النازحين منذ بدء عمليات تحرير قضاء القائم ب‍محافظة الأنبار فى منتصف شهر سبتمبر من العام الماضى بلغت نحو 17 ألف نازح.

من جهتها أكدت اللجنة الأمنية فى مجلس محافظة ديالى العراقية اليوم السبت، أن نحو ألف أسرة نازحة تم تأجيل عودتها إلى إشعار آخر بسبب المؤشر الأمنى، مشيرة إلى وجود جهود جدية لحسم الملف فى الفترة المقبلة.

وقال العزاوى - وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "جهود إعادة الأسر النازحة إلى المناطق المحررة فى ديالى مستمرة وتحقق نتائج إيجابية فى تسريع وتيرة العودة لإنهاء أزمة النزوح القسرى لدواع إنسانية، كما أنها ستسهم فى السيطرة على المناطق المحررة وتعزيز أمنها الداخلي".

وكانت الآف الأسر النازحة عادت إلى منازلها فى ديالى خلال العامين الماضيين ضمن برنامج حكومى خاضع لإشراف المؤسسة الأمنية لإنهاء ملف النزوح القسرى.



