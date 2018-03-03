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ننشر صور جديدة لموقع حادث تفجير قيادة الجيش ببوركينا فاسو

السبت، 03 مارس 2018 02:00 م
ننشر صور جديدة لموقع حادث تفجير قيادة الجيش ببوركينا فاسو موقع حادث تفجير بوركينا فاسو





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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يقف أفراد الجيش فى بوركينا فاسو اليوم السبت، خارج مقر قوات الدفاع فى بلدة واجادوجو، وذلك بعد يوم واحد من مقتل 30 شخصا فى هجومين متزامنين على مقر السفارة الفرنسية وقيادة الجيش.

أدان مجلس الأمن الدولى، بأشد العبارات، الهجمات الإرهابية "البربرية والجبانة" التى شهدتها عاصمة بوركينا فاسو (واجادوجو) أمس واستهدفت مقرا للجيش والسفارة الفرنسية.

وقال مجلس الأمن، فى بيان نقلته شبكة (CNN) الأمريكية اليوم السبت، إن "أعضاءه أعربوا عن تضامنهم مع بوركينا فاسو فى حربها ضد الإرهاب وأكدوا الحاجة إلى تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف، الذى قد يفضى إلى الإرهاب".

موقع حادث بوركينا فاسو
موقع حادث بوركينا فاسو

 

جانب من موقع الحادث
جانب من موقع الحادث

 

تفجير بوركينا فاسو
تفجير بوركينا فاسو

 

موقع السفارة الفرنسية فى بوركينا فاسو
موقع السفارة الفرنسية فى بوركينا فاسو

 

جانب من التفجير
جانب من التفجير

 


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