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نقيب المحامين: ندعم القوات المسلحة فى حربها ضد الإرهاب

السبت، 03 مارس 2018 06:04 م
نقيب المحامين: ندعم القوات المسلحة فى حربها ضد الإرهاب سامح عاشور نقيب المحامين





كتب محمد السيد
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أكد سامح عاشور نقيب المحامين، على دعم النقابة الكامل للقوات المسلحة المصرية فى حربها ضد الإرهاب، لتطهير سيناء من تلك البؤر الإجرامية التى تستهدف الشعب وأمن واستقرار الوطن.

 

ووصف "عاشور" خلال كلمته بحفل افتتاح معهد المحاماة بالإسكندرية، الحرب ضد الإرهاب بالعبور الجديد الذى سيصل بالوطن إلى الاستقرار، مشددا: "الشعب بأكمله يصطف خلف الجيش فى تلك المعركة".

 

وأعلن سامح عاشور نقيب المحامين، عن مفاجئتين سارتين لمحامى الإسكندرية، تتمثل الأولى ببدء العمل فى بناء نادى محامين جليم خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن حرس الحدود طلب الاطلاع على رسومات المبنى وطلب تعديلات عليها ثم عرضت على المحافظة، مما آخر عملية البناء عقب وضع حجر أساس النادي.

 

واختتم سامح عاشور نقيب المحامين:"سنستأنف العمل بمشروع المحامين السكنى فى برج العرب عقب الانتهاء من كافة المشاكل التى أدت لتعطيله، وسنسلم الوحدات المتعاقد عليها وسنفتح باب الحجز لوحدات أخرى".


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