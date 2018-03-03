" نحن طاقة لا معاق " مؤتمر لمناقشة قانون متحدى الإعاقة فى المنيا







المنيا – حسن عبد الغفار

عقد مركز الأمم للتحكيم الدولى،اليوم السبت،مؤتمرا تحت عنوان نحن طاقة لا معاق بقاعة اللواء حسن حميدة، محافظ المنيا،لمناقشة قانون متحدى الاعاقة واللائحة التنفيذية للقانون.

أشار محمد الكسار عضو النقابة العامة لمحامين مصر أن القانون الذى صدر أواخر ديسمبر الماضى، أنصف ذوى الاحتياجات الخاصة وأعطاهم امتيازات لم تعطى لهم من قبل، وآمل أن يتم تفعيل القانون بعد إصدار اللائحة التنفيذية بما يكفل حق المعاقين من الحصول علي حقوقهم المشروعة،لافتا أن ذوى الاحتياجات الخاصة الذين يمثلون حوالى 12 % من أبناء الشعب المصرى، أولى بالرعاية.

فيما أكد احمد الشاذلى،المدير التنفيذى لمركز الأمم للتحكيم الدولى بالقاهرة، أن الله خلق الانسان على طبيعته، وأن اعاقته لم تكن عائقا فى سبيل تحقيق آماله وأحلامه، وانه قادرعلى العمل كأى مواطن مصرى يعيش على أرض مصر، ولفت أنه يأمل أن يتم تفعيل القانون بما له من حقوق كفلها الدستور والقانون فى ظل وجود ما يقرب من 12 مليون معاق فى مصر.

ومن جانب آخر أعلن محمد محمود، منسق عام المؤتمر، أن القانون الجديد أعطى عدة مكتسبات لذوى الاحتياجات الخاصة من أهمها، عدم التمييز بين أفراد المجتمع المصرى، إلى جانب أن نسبة الـ 5 % لتعيين المعاقين أصبحت الزامية على كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والأعمال العام وأن القانون فى صيغته النهائية اعطى لذوى الاحتياجات الخاصة مساواة مع كافة افراد المجتمع وقد انتهى المؤتمر بمناقشة كل مادة على حده ووضع عدة توصيات الى وزارة التخطيط قبل اعلن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد .

حضر المؤتمر عدد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى وبيت العائلة بالمنيا ولفيف من المحامين والمهتمين بحقوق الانسان فى المحافظة.