نجل جمال عبد الناصر: 95% من المجتمع المصرى عمال وفلاحين ويجب مراعاتهم







كتب أيمن رمضان

قال المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم جمال عبد الناصر، إن من 90 إلى 95% من الشعب المصرى هم العمال والفلاحين ودونهم هم أقلية، وعليه من يحكم البلاد عليه أن يدرك ذلك ويعمل لصالح الأغلبية وهم السواد الأعظم من المجتمع، كما فعل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وتابع:"كافة القرارات التى اتخذها والداى كانت لصالح المواطن المصرى البسيط".

وأرجع "عبد الناصر"، خلال حواره مع الإعلامى محمود سعد، ببرنامج "باب الخلق"، المذاع عبر فضائية "النهار"، سبب خروج الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير إلى تدنى مستوى التعليم وأهدار الكرامة إلى جانب تحكم مجتمع الأقلية، وتابع:"وبعد ذلك خرج فى 30 يونيو عندما شعر بذلك إلى جانب تكفيره من الفصيل الذى سيطر على الوطن".

ولفت نجل الزعيم الراحل، إلى أن عبد الناصر كان أيقونة لثورتى 25 يناير و30 يونيو، والدليل على ذلك أن الشعب خرج للشوارع فى تلك الثورتين وهو يحمل صوره ويطالب بالعيش والحرية والكرامة الإنسانية.