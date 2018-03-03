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نائب وزير الدفاع الروسي: نجرى اتصالات منتظمة مع أمريكا بشأن الوضع فى سوريا

السبت، 03 مارس 2018 05:15 م
نائب وزير الدفاع الروسي: نجرى اتصالات منتظمة مع أمريكا بشأن الوضع فى سوريا القوات الروسية في سوريا





(أ ش أ)
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قال نائب وزير الدفاع الروسى ألكسندر فومين، اليوم السبت، إن الجيشين الروسى والأمريكى يجريان اتصالات منتظمة حول الوضع فى سوريا.

وأضاف فومين، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية، أن التفاعل النشط والمنتظم بين الجانبين يقام على مستوى رؤساء هيئة الأركان العامة الروسية الجنرال جيراسيموف، والأركان المشتركة الأمريكية جوزيف دانفورد.

وأشار إلى أن أول خمس مناطق تهدئة موجودة الآن تم تحديدها فى يوليو الماضى بفضل التفاعل بين الأطراف الثلاثة التى تكشف خير مثال عن ذلك التفاعل، موضحا أن الأطراف الثلاثة هى الولايات المتحدة والأردن وروسيا.

 


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