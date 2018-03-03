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نائب عراقى: قانون انتخابات المجالس يحدد مستقبل محافظة كركوك

السبت، 03 مارس 2018 08:34 م
نائب عراقى: قانون انتخابات المجالس يحدد مستقبل محافظة كركوك محافظة كركوك





(أ ش أ)
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كشف النائب فى البرلمان العراقى عن محافظة كركوك شاخوان عبد الله أنه تم الاتفاق بين ممثلى المحافظة بشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات بأن يتم تحديد مستقبل المحافظة من قبل القانون والدستور.

وأوضح عبد الله، فى تصريح خاص لقناة السومرية نيوز مساء اليوم السبت، أنه فيما يتعلق بمستقبل محافظة كركوك تم الاتفاق على ان مستقبل المحافظة يتم تحديده من قبل القانون والدستور وليس من قبل مجلس المحافظة أو مجلس النواب أو الحكومة الاتحادية وذلك بشأن قانون الانتخابات المحلية.

ولفت إلى أن الاتفاق الذى تم بين ممثلى المكونات الثلاثة فى محافظة كركوك بشأن مشاركة المحافظة بالانتخابات تمحورت حول ثلاثة ملفات اساسية من بينها سجل الناخبين حيث تم الاتفاق على قيام المفوضية بتدقيق سجلات الناخبين وتحديثها.

وكان مجلس النواب العراقى صوت بجلسته التى عقدت اليوم السبت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.

 


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