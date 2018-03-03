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موسكو: لا أهمية عسكرية للصواريخ الاعتراضية الأمريكية

السبت، 03 مارس 2018 06:32 م
موسكو: لا أهمية عسكرية للصواريخ الاعتراضية الأمريكية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين





(أ ش أ)
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نسبت وكالة أنباء (سبوتنك) الروسية لمصدر عسكرى روسى القول إن خطط الولايات المتحدة الأمريكية بنشر 400 صاروخ اعتراضى فى أوروبا وغيرها من المناطق لا يمثل أى أهمية عسكرية.

ونقلت الوكالة عن المصدر - الذى لم تسمه - "إن الولايات المتحدة تخطط لنشر أكثر من 400 صاروخ ضمن نظام الدرع الصاروخي". وأضاف:" بعد إعلان روسيا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بشأن الأسلحة الروسية المتقدمة، فإن هذه الصواريخ الأمريكية لا تمثل أى قيمة أو أهمية عسكرية". وأكد أنه لا يوجد أى نظام صاروخى يمكنة التغلب على منظومة صواريخ "كينجال"( الخنجر) الروسية.

 


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