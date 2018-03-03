"مهندسون من أجل مصر" تكتسح انتخابات كفر الشيخ وضاحي وأبو زيد يتساوون فى الأصوات

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بكفر الشيخ برئاسة المستشار عبد العزيز القرضاوى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن حصول الوزير الأسبق المهندس هانى ضاحى على 186 صوتًا والمهندس مصطفى أبو زيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الرى على 186 صوتًا متفوقين على النقيب الحالى المهندس طارق النبراوى الذى حصل على 47 صوتًا فقط.

كما اكتسحت قائمة "مهندسون في حب مصر"، بالنسبة لمقاعد الأعضاء المكلمين المكونة من 11 عضواً حيث تخطى كل منهم حاجز 150 صوتًا.

وأشرفت على اللجان الفرعية الانتخابية بنقابة المهندسين بمحافظة كفر الشيخ لجنة قضائية من مستشاري النيابة الإدارية ضمت المستشارين صلاح مجاهد، ومحمد سليم، وأحمد السيد قطب، وشريف كلبوش، ومحمد أبو الخير، عمر العسراوى، وأحمد ليمونة، ومحمد واصف، وطارق الشرنوبى، وأسامة عيسى، حمدى العجمى، ومحمد البدوى،والمستشار حسام الدين عبدالرؤف.