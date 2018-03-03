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مقتل 11 شخصا جراء 30 غارة جوية فى الغوطة الشرقية بسوريا

السبت، 03 مارس 2018 12:24 م
مقتل 11 شخصا جراء 30 غارة جوية فى الغوطة الشرقية بسوريا جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية





دمشق (أ ش أ)
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لقى 11 شخصا مصرعهم وأصيب آخرون، لم يتم إحصاؤهم، فى الغوطة الشرقية، قرب دمشق، اليوم السبت، جراء غارات شنتها طائرات سورية.

وقال مدير مركز الدفاع المدنى فى ريف دمشق - فى تصريحات لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية - إن أكثر من 30 غارة جوية سورية استهدفت الأحياء السكنية فى مدينة "حمورية وبيت سوى" ومنطقة المرج وحرستا ودوما، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

يأتى ذلك بالتزامن مع محاولات تقدم للقوات السورية على محور الفوج 274 فى أطراف بلدة "الشيفونية" شرقى الغوطة.

 


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