مقتل وإصابة أكثر من 40 حوثيا فى الضالع اليمنية

مقتل وإصابة أكثر من 40 حوثيا فى الضالع اليمنيةالسبت، 03 مارس 2018 12:00 ص
العنف في اليمن - أرشيفية
(أ ش أ)
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أعلن الجيش اليمني، مقتل وإصابة أكثر من 40 عنصرا من ميليشيات الحوثى خلال مواجهات عنيفة شمال محافظة الضالع جنوب البلاد.
وأوضح الجيش اليمنى - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن قواته تصدت لمحاولة هجوم من ميليشيات الحوثى على موقعى الحيافى والأساس فى منطقة يعيس، شمالى مريس بالضالع ، مؤكدا إفشال الهجوم الحوثى عقب اشتباكات عنيفة استمرت أكثر من 6 ساعات.
وأشار إلى أن تلك الاشتباكات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 25 عنصرا من الميليشيات الحوثية، وإصابة أكثر من 15 آخرين.
وكانت قوات الجيش اليمني، قد واصلت تقدمها الميدانى فى مديرية ناطع شرقى محافظة البيضاء وسط اليمن، وحررت عدداً من المواقع فى منطقة اعشار.
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