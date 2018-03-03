معهد الكبد القومى بجامعة المنوفية يكرم 3 من العاملين المثاليين







المنوفية – محمود شاكر

قام الدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد القومى بجامعة المنوفية بتكريم 3 من العاملين الفاعلين والمبتكرين فى العمل بالمعهد لحث الجميع على مزيد من الإنتاج والتطوير فى العمل.

فيما يتم اختيار الموظف المثالى مرة كل شهر وفقا لاختيار اللجنة المشكلة لذلك من قيادات المعهد حضر التكريم الدكتور توفيق محمد عبد المطلب رئيس الإدارة المركزية والعيادات الخارجية والمحاسب جابر أحمد زارع مدير عام المعهد.

وأشار عميد المعهد أن المكرمين هذا الشهر هم عادل سليمان أبو العنين الموظف بإدارة حسابات المرضى، ولمياء سعيد عبد الرحمن هوله الممرضة بوحدة الأنجو بقسم الأشعة، ورامى عبد العزيز عبد التواب عامل خدمات معاونه بقسم الجراحة.