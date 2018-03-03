"معا نهزم السرطان" بروتوكول تعاون بين مكتبة مصر العامة ومعهد أورام دمياط







دمياط-معتز االشربينى

ينظم معهد الأورام بدمياط بالتنسيق مع مكتبة مصر العامة، ندوات توعوية بمرض السرطان تحت عنوان "معا نهزم السرطان"، وذلك فى الاثنين الأول من كل شهر بمقر مكتبة مصر العامة من 10صباحا إلى 12ظهرا.

وقال أكرم فياض مدير مكتبة مصر العامة لـ "اليوم السابع"، إن الهدف من البروتوكول هو تحقيق الوقاية من المرض، والكشف المبكر، والتشخيص، وطرق العلاج، وكذلك تقديم الدعم النفسى والمعنوى للمرضى وذويهم للتغلب على هذا المرض وذلك تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط.