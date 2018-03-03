مطار القاهرة يستقبل 6 أفواج سياحية من أمريكا وإنجلترا وشرق آسيا

كتب هانى عثمان - أحمد حمادة

وصل مطار القاهرة الدولى اليوم، السبت، 6 أفواج سياحية من دول شرق آسيا وأمريكا وإنجلترا وذلك لزيارة المعالم السياحية المصرية، وتم إنهاء إجراءاتهم عددا من إلى مدينتى الأقصر وأسوان.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولى إن 4 أفواج قادمة من دول من عدة دول آسيوية منها الصين واليابان وإندونيسيا، مشيرة إلى أن عددهم يقرب من مائتى سائح، إضافة إلى وصول فوجين من أمريكا وإنجلترا ضما ما يقرب من 90 سائحا.