مصر للطيران الناقل الرسمى لمعرض ومؤتمر "فارماسى اكسبو"السبت، 03 مارس 2018 08:58 م
مصر للطيران
كتب محمود عبد الغنى
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تشارك الشركة الوطنية مصر للطيران كناقل رسمى فى فعاليات معرض ومؤتمر "فارماسى اكسبو 2018"، المقام على مدار ثلاثة أيام بأحد فنادق القاهرة الكبرى برعاية وزارة التجارة والصناعة ومشاركة مستشفى وأكاديمية 57357 ووزارة الإنتاج الحربى وجهاز تنمية المشروعات والاتحاد العربى لتنمية الصادرات الصناعية وعدد من الوفود العربية والدولية.
يعد معرض فارماسى إكسبو الملتقى الأهم لكافة المهتمين بصناعة الدواء ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية فى الدول العربية والأفريقية، ويشارك فيه كبرى الشركات المعنية فضلا عن عدد من الهيئات العلمية ذات العلاقة بقطاع الصيدلة فى مصر والشرق الأوسط.
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