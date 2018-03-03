video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 03 مارس 2018 11:39 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مصر للطيران الناقل الرسمى لمعرض ومؤتمر "فارماسى اكسبو"

السبت، 03 مارس 2018 08:58 م
مصر للطيران الناقل الرسمى لمعرض ومؤتمر "فارماسى اكسبو" مصر للطيران





كتب محمود عبد الغنى
إضافة تعليق

تشارك الشركة الوطنية مصر للطيران كناقل رسمى فى فعاليات معرض ومؤتمر "فارماسى اكسبو 2018"، المقام على مدار ثلاثة أيام بأحد فنادق القاهرة الكبرى برعاية وزارة التجارة والصناعة ومشاركة مستشفى وأكاديمية 57357 ووزارة الإنتاج الحربى وجهاز تنمية المشروعات والاتحاد العربى لتنمية الصادرات الصناعية وعدد من الوفود العربية والدولية.

 

يعد معرض فارماسى إكسبو الملتقى الأهم لكافة المهتمين بصناعة الدواء ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية فى الدول العربية والأفريقية، ويشارك فيه كبرى الشركات المعنية فضلا عن عدد من الهيئات العلمية ذات العلاقة بقطاع الصيدلة فى مصر والشرق­ الأوسط.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"مصر للطيران".. الناقل الرسمى لبطلة الاسكواش العالمية نور الطيب

مطار القاهرة

اخبار المطار

مصر للطيران



لا تفوتك
السيسى يؤكد تطلع مصر لزيادة حجم أنشطة "هواوي" العالمية

السيسى يؤكد تطلع مصر لزيادة حجم أنشطة "هواوي" العالمية

نقيب الفلاحين: مصر فى حالة حرب وتستدعى الجندى عبد الفتاح السيسى لقيادتها (صور)

نقيب الفلاحين: مصر فى حالة حرب وتستدعى الجندى عبد الفتاح السيسى لقيادتها (صور)

حيثيات "الدستورية العليا" بشأن صحة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.. المحكمة: جميع الأحكام القضائية جاءت عدوانا على اختصاص البرلمان.. وتؤكد: توقيع ممثل الدولة على الاتفاقية من الأعمال السيادية

حيثيات "الدستورية العليا" بشأن صحة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.. المحكمة: جميع الأحكام القضائية جاءت عدوانا على اختصاص البرلمان.. وتؤكد: توقيع ممثل الدولة على الاتفاقية من الأعمال السيادية

النقابات تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى.. نقيب المعلمين: محاولات أهل الشر لطمس إنجازاته لن تنجح.. و"العلاج الطبيعى": انتشل مصر من الغرق وأعادها للريادة.. "الزراعيين": حقق مشروعات عملاقة وبادرنا بميلون توكيل

النقابات تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى.. نقيب المعلمين: محاولات أهل الشر لطمس إنجازاته لن تنجح.. و"العلاج الطبيعى": انتشل مصر من الغرق وأعادها للريادة.. "الزراعيين": حقق مشروعات عملاقة وبادرنا بميلون توكيل

أم تجنى أرباحا من بيع حليبها للاعبى كمال الأجسام بقبرص

أم تجنى أرباحا من بيع حليبها للاعبى كمال الأجسام بقبرص

7 دقائق لا تفوتك من المتعة لسحر محمد صلاح مع ليفربول.. فيديو

7 دقائق لا تفوتك من المتعة لسحر محمد صلاح مع ليفربول.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة