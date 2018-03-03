video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 04 مارس 2018 04:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مصرع 7 أشخاص فى حادث سير شرق الجزائر

السبت، 03 مارس 2018 04:56 م
مصرع 7 أشخاص فى حادث سير شرق الجزائر حادث سير





الجزائر (أ ف ب)
إضافة تعليق

لقى 7 أشخاص مصرعهم فى حادث سير وقع السبت، بقسنطينة شرق الجزائر، إثر اصطدام شاحنة بسيارة، بحسب ما أعلنت الحماية المدنية.

ووقع الحادث على الطريق الوطنى رقم 27 بمنطقة أولادنية بولاية قسنطينة (430 كلم جنوب شرق الجزائر)، كما أوضح المصدر، وصدمت الشاحنة امرأة أردتها قتيلة على الفور، قبل أن تصدم سيارة كان على متنها 5 أشخاص و 3 أطفال.

وقتل 5 من ركاب السيارة على الفور، بينما توفيت طفلة تبلغ أربع سنوات بعد نقلها إلى المستشفى، بحسب الحماية المدنية، وخلال الساعات الـ 48 الماضية (الخميس والجمعة) قتل 11 شخصا فى حوادث سير فى الجزائر بحسب حصيلة للحماية المدنية نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية السبت. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليمينى جان مارى لوبن: كنت سأمارس التعذيب فى الجزائر حال طلب منى ذلك

جماعة الإرهاب والاغتصاب.. "إخوان الجزائر" يهاجمون فرنسا دفاعا عن حفيد البنا

سفير مصر فى الجزائر يفتتح مهرجان الأكلات المصرية بوهران

الجزائر

اخبار الجزائر

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
السيسى يؤكد تطلع مصر لزيادة حجم أنشطة "هواوي" العالمية

السيسى يؤكد تطلع مصر لزيادة حجم أنشطة "هواوي" العالمية

نقيب الفلاحين: مصر فى حالة حرب وتستدعى الجندى عبد الفتاح السيسى لقيادتها (صور)

نقيب الفلاحين: مصر فى حالة حرب وتستدعى الجندى عبد الفتاح السيسى لقيادتها (صور)

حيثيات "الدستورية العليا" بشأن صحة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.. المحكمة: جميع الأحكام القضائية جاءت عدوانا على اختصاص البرلمان.. وتؤكد: توقيع ممثل الدولة على الاتفاقية من الأعمال السيادية

حيثيات "الدستورية العليا" بشأن صحة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.. المحكمة: جميع الأحكام القضائية جاءت عدوانا على اختصاص البرلمان.. وتؤكد: توقيع ممثل الدولة على الاتفاقية من الأعمال السيادية

النقابات تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى.. نقيب المعلمين: محاولات أهل الشر لطمس إنجازاته لن تنجح.. و"العلاج الطبيعى": انتشل مصر من الغرق وأعادها للريادة.. "الزراعيين": حقق مشروعات عملاقة وبادرنا بميلون توكيل

النقابات تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى.. نقيب المعلمين: محاولات أهل الشر لطمس إنجازاته لن تنجح.. و"العلاج الطبيعى": انتشل مصر من الغرق وأعادها للريادة.. "الزراعيين": حقق مشروعات عملاقة وبادرنا بميلون توكيل

أم تجنى أرباحا من بيع حليبها للاعبى كمال الأجسام بقبرص

أم تجنى أرباحا من بيع حليبها للاعبى كمال الأجسام بقبرص

7 دقائق لا تفوتك من المتعة لسحر محمد صلاح مع ليفربول.. فيديو

7 دقائق لا تفوتك من المتعة لسحر محمد صلاح مع ليفربول.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة