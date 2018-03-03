مصرع 7 أشخاص فى حادث سير شرق الجزائر

مصرع 7 أشخاص فى حادث سير شرق الجزائرالسبت، 03 مارس 2018 04:56 م
حادث سير
الجزائر (أ ف ب)
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لقى 7 أشخاص مصرعهم فى حادث سير وقع السبت، بقسنطينة شرق الجزائر، إثر اصطدام شاحنة بسيارة، بحسب ما أعلنت الحماية المدنية.
ووقع الحادث على الطريق الوطنى رقم 27 بمنطقة أولادنية بولاية قسنطينة (430 كلم جنوب شرق الجزائر)، كما أوضح المصدر، وصدمت الشاحنة امرأة أردتها قتيلة على الفور، قبل أن تصدم سيارة كان على متنها 5 أشخاص و 3 أطفال.
وقتل 5 من ركاب السيارة على الفور، بينما توفيت طفلة تبلغ أربع سنوات بعد نقلها إلى المستشفى، بحسب الحماية المدنية، وخلال الساعات الـ 48 الماضية (الخميس والجمعة) قتل 11 شخصا فى حوادث سير فى الجزائر بحسب حصيلة للحماية المدنية نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية السبت.
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