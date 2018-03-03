مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بالصف

مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بالصفالسبت، 03 مارس 2018 04:57 م
تصادم سيارات - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 11 آخرين إثر حادث انقلاب ميكروباص بطريق الصحراوى الشرقى فى الصف، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.
وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة، أعلى طريق الصحراوى الشرقى، بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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