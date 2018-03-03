مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى بالإسكندرية







الإسكندرية أسماء على بدر

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى نقل بالكيلو 56 فى اتجاه الإسكندرية وتم إبلاغ شرطة النجدة وقسم شرطة ثان العامرية.

وتلقى اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية من مأمور قسم شرطة ثان العامرية بوقوع حادث تصادم ومتوفى بمنطقة الكيلو 56 الطريق الصحراوى اتجاه الإسكندرية.



وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم س ص ن 1934 مصر قيادة /السيد عمر46 موظف و السيارة رقم ح س ر 318 "نقل" قياده المدعو/محمود عبدالمنعم 49 سنة سائق.



وتبين أنه أثناء سير السيارة الثانية بالطريق المشار إليه انفجر الإطار الخلفى الأيسر مما أدى لاختلال عجله القياده بيد قائدها تصادف ذلك قدوم السيارة الأولى فاصطدمت بها من الخلف.

وأسفر الحادث عن وفاة المدعو/ضاحى على عباس 55 سنة بالمعاش وإصابة 3 آخرين جميعهم من مستقلى السياره الأولى باشتباه نزيف بالبطن وكسور وجروح بمختلف أنحاء الجسم.

تم نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى العامريه العام والمصابين لذات المستشفى للعلاج ولا يمكن استجوابهم.

تم التحفظ على السيارتين وقائديهما وتحرر المحضر رقم 2918/2018 جنح قسم شرطة ثان العامرية وجارى العرض على النيابة.