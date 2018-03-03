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مشاركة نسائية كبيرة فى حملة كلنا معاك من أجل مصر لدعم السيىسى بالشرقية

السبت، 03 مارس 2018 03:23 م
مشاركة نسائية كبيرة فى حملة كلنا معاك من أجل مصر لدعم السيىسى بالشرقية مؤتمر كلنا معاك بالشرقية





الشرقية - إيمان مهنى
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قالت ملاك على جمعة أمينة المرأة بحملة كلنا معاك من أجل مصر، خلال مشاركتها بالحملة، إن المرأة فى عهد الرئيس السيسى نالت الكثير من التقدير ومنحها حقها فى المناصب القيادية، كمنصب المحافظ و80 عضوًا بمجلس النواب وغيرها من المناصب.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر انتخابى حاشد، لتأييد الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية، وذلك بحضور حشد كبير من الشخصيات العامة، وسيدات محافظة الشرقية، من مختلف مراكز المحافظة للإعلان عن تأييدهم للسيسى، بحضور عضوات مجلس النواب، وقيادات حملة "كلنا معاك من أجل مصر" وعدد كبير من الشخصيات العامة والفنانين والإعلاميين.

 

وتضمن المؤتمر عرض فيلمًا تسجيليًا لإنجازات الرئيس، خلال الفترة الرئاسية الأولى، فى كافة المجالات ومنها: "مشروعات البنية التحتية، والمدن الجديدة، والمناطق الصناعية، وشبكة الطرق العملاقة، وقناة السويس الجديدة" وغيرها.

 

 

 

جانب من الحضور بمؤتمر كلنا معاك لدعم السيسى بالشرقية
جانب من الحضور بمؤتمر كلنا معاك لدعم السيسى بالشرقية

 

السيدات المشاركين بمؤتمر كلنا معاك لدعم السيسى بالشرقية
السيدات المشاركين بمؤتمر كلنا معاك لدعم السيسى بالشرقية

 

الحضور بمؤتمر كلنا معاك بالشرقية
الحضور بمؤتمر كلنا معاك بالشرقية

 


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