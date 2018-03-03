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مسيرة حاشدة فى موسكو لدعم بوتين فى الانتخابات الرئاسية

السبت، 03 مارس 2018 07:28 م
مسيرة حاشدة فى موسكو لدعم بوتين فى الانتخابات الرئاسية بوتين والروسيين





(أ ش أ)
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احتشد آلاف الروس، اليوم السبت، فى مسيرة جماهيرية لدعم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى انتخابات الرئاسة المقبلة فى النصف الثانى من الشهر الجاري.

وقالت الناطقة باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك، لوكالة أنباء (تاس) الروسية، إن آلاف الروس شاركوا فى مسيرة جماهيرية تحت شعار (روسيا قوية) فى العاصمة موسكو.

ومن جانبه، قال السكرتير الصحفى لمقر بوتين الانتخابي، أندريه كوندراشوف، إن 229 مراقبا روسيا و125 مراسلا أجنبيا تم اعتماد حضورهم الانتخابات الروسية كممثلين عن الوسائط الإعلامية من الولايات المتحدة واليابان وإسبانيا وألمانيا والصين وبريطانيا وفرنسا والدنمارك.

 


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مسيرة حاشدة

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

متابع

دورى انتهى الان

لنضع المقدمات الاتية امام اعيننا : * فتور فى الانتخابات الايطالية و انتظار مصير مجهول لحكومة اقلية * ترامب يعلن فرض ضرائب على واردات الحديد و يتسبب فى خفض اسهمهم كأنه يدعو الى شىء ما * ظهور ديفيد كاميرون بعد غياب طووووووووووويل و كأنه يسحبنا الى مسار دوبلوماسى * تصريحات كلينتون و ووزيرى دفاع و خارجية بريطانيا و ماكرون ضد روسيا و سوريا *لقتراب انتخابات التجديد النصفى فى امريكا و مخاوف من سيطرة اليهود عليها *مخاوف من سقوط ماكرون فى فرنسا و وصول الجمهوريين بدلا منه *عدم احراز اسرائيل اى تقدم على الساحة الغربية و العربية مما يزيد من ضغطها على امريكا * انتخابات امريكية رئاسية قادمة مهددة بالفشل * كشف خريطة الاحزاب و السياسات للقارة الاوروبية *** هل تشاركونى فى الرأى انها بوادر حرب ثالثة و قد تكون ساعة الصفر هذا الشهر و هذه هى هدية الغرب لروسيا لافساد الانتخابات الرئاسية التى يتوقع تشكيل برلمان ناجح بعدها؟ و يزيد من هذا التوقع هذا التوقيت من العام...نحن فى اواخر الشتاء...الكتلة الغربية عاملة حسابها على انهاء العمليات قبل حلول الشتاء القادم ** بالطبع هذه توقعات و على الجميع اخذ الحيطة و الحذر

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