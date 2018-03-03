مسيرة حاشدة فى موسكو لدعم بوتين فى الانتخابات الرئاسية







(أ ش أ)

احتشد آلاف الروس، اليوم السبت، فى مسيرة جماهيرية لدعم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى انتخابات الرئاسة المقبلة فى النصف الثانى من الشهر الجاري.

وقالت الناطقة باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك، لوكالة أنباء (تاس) الروسية، إن آلاف الروس شاركوا فى مسيرة جماهيرية تحت شعار (روسيا قوية) فى العاصمة موسكو.

ومن جانبه، قال السكرتير الصحفى لمقر بوتين الانتخابي، أندريه كوندراشوف، إن 229 مراقبا روسيا و125 مراسلا أجنبيا تم اعتماد حضورهم الانتخابات الروسية كممثلين عن الوسائط الإعلامية من الولايات المتحدة واليابان وإسبانيا وألمانيا والصين وبريطانيا وفرنسا والدنمارك.