مستقبل وطن يعرض انجازات السيسى على أهالى قرية القصبة ببنى سويف







بنى سويف هانى فتحى

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز سمسطا بمحافظة بنى سويف، لقاءًا مع أهالى قرية القصبة التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب المحافظة

تضمن اللقاء شرح أهم الإنجازات التى تحققت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وأيضا حث المواطنين على المشاركة، وذلك لتأكيد دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية لاستكمال الإنجازات وبناء مصر الحديثة.

حضر اللقاء الدكتور حوتة حسين امين شباب المحافظه، خيرى ندا امين العمل الجماهيرى بالمحافظة، طارق نور أمين مركز سمسطا،محمد بكرى ، نائب رئيس مركز ومدينة بنى سويف،عصام محمد على الأمين المساعد، جابر عبدالجيد امين الصندوق،خلف محمود امين الفلاحين،على امين الشباب، علاء سامى امين قطاع الاعمال