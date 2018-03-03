مدير "العدالة والسلام بأسيوط": حضور الناخبين للجان الانتخابات واجب كل مواطن

أسيوط ـ محمود عجمى

قال القمص مرقس يوسف، مدير اللجنة المصرية للعدالة والسلام بأسيوط بمطرانية الأقباط الكاثوليك، خلال المؤتمر الجماهيرى لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: "خلى بالك.. ها يقول لك السيسي كده كده كسبان، لازمتها أيه وقفة طابور الانتخابات وتعطيل الأعمال؛ وده علشان الناخبين مايروحوش الانتخابات والسيسي ينجح بنسبة ضعيفة بعد الشغل والانجازات اللى تم تنفيذها فى السنوات الماضية فى مصر.

وأضاف القمص مرقس يوسف، "فى حالة نجاح الرئيس السيسى، بنسبة تصويت ضعيفة لا تتناسب مع عدد من لهم حق التصويت فى الانتخابات؛ سوف نجد من يخرج علينا فى المرحلة الثانية أمام العالم كله ويطعنون فى شرعية القيادة لرئيس نجح بنسبة تصويت ضعيفة، ويقولون أنه لا يحق له قيادة دولة بحجم مصر بيعيش عليها أكثر من 100 مليون مواطن، ويصبح الحل من وجهة نظر الشياطين هو تشكيل مجلس رئاسى يدير شئون البلاد يضم كل القوى السياسية المختلفة الاتجاهات".

وأكد القمص مرقس يوسف، "إلى أن قضيتنا اليوم مش الرئيس عبدالفتاح السيسى ينجح فى الانتخابات.. ولكن قضيتنا هو حضور الناخبين لمقار الانتخابات وهى قضية كل مواطن صادق وليست القضية أن نوافق على السيسى رئيسا أم لا نوافق عليه؛ وهى خطة الشياطين بين شرعية الرئاسة وشرعية القيادة".

وأشار القمص مرقس يوسف، إلى اننا لا نتكلم عن انجازات الرئيس السيسى، ولكن لو كنتوا نسيتوا احنا نفكركوا قبل 4 سنوات كان مصر شكلها ايه " الفوضى والطوابير" صحيح يمكن احنا فى الصعيد محرومين لكن نصيبنا جاى وحيث المشروعات التى يتم تنفيذها فى عهد الرئيس السيسى، وهى محور ديروط الفرافرة 310 كيلو مترا، ومحور ربط طريق العوينات "جنوب الداخلة" بمنفلوط محافظة أسيوط 300 كيلوا مترا وطريق هضبة أسيوط الغربى المرحلة الاولى وهى 22 كيلوا مترا.

وتوافد أهالى قرية نزلة عبداللاه التابعة لمحافظة أسيوط، للمشاركة فى فعاليات مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر بمحافظة أسيوط، لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية.

ويشارك فى المؤتمر اللواء يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، واللواء تادرس قلدس عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد عوض مدير عام هيئة الاثار بأسيوط، والمحامى مجدى كريم، عضو لجنة المصالحات، ومحمد كدوانى منسق حملة كلنا معاك من أجل مصر بمركز أسيوط، والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية وعمد ومشايخ وأهالى القرى المجاورة.

جدير بالذكر تواصل حملة كلنا معاك من اجل مصر عقد سلسله من المؤتمرات الداعمة للرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بمختلف قرى ومراكز محافظة أسيوط لحث المواطنين على الخروج والمشاركة فى الإدلاء بأصواتهم فى صناديق الانتخابات.