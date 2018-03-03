مديرية أمن المنيا تقيم احتفالية للأطفال الأيتام بنادى الشرطة

مديرية أمن المنيا تقيم احتفالية للأطفال الأيتام بنادى الشرطةالسبت، 03 مارس 2018 11:33 م
اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا
المنيا- حسن عبد الغفار
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أقامت مديرية أمن المنيا احتفالية لعدد من الأطفال الأيتام بحضور اللواء ممدوح عبدالمنصف حبيب مدير أمن المنيا واللواء علاء عبدربة مساعد مدير الأمن والعميد الدكتور منتصر عويضه مدير إدارة البحث الجنائى.
وتمت إقامة الاحتفالية بنادى ضباط الشرطة وقدم اللواء مدير الأمن تحيات وزير الداخلية للأطفال، وقال مدير الأمن أننا متواجدون دائماً فى خدمة أبنائنا من الأيتام وأننا مستعدون لاستضافتكم كل شهر فى بيتكم الثانى نادى ضباط الشرطة.
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