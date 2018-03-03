video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 04 مارس 2018 04:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

محكمة بجواتيمالا ترفض طعنا ضد نقل السفارة الأمريكية فى إسرائيل للقدس

السبت، 03 مارس 2018 10:31 م
محكمة بجواتيمالا ترفض طعنا ضد نقل السفارة الأمريكية فى إسرائيل للقدس الصلاة فى الأقصى





(أ ف ب)
إضافة تعليق

رفضت المحكمة الدستورية فى جواتيمالا طعنا تقدم به محام محلى لمنع الحكومة من نقل سفارتها فى إسرائيل إلى القدس على غرار ما تعتزم الولايات المتحدة القيام به، بحسب ما أعلن متحدث باسم الحكومة السبت.

وصرح سانتياغو بالومو إن القضاة الخمسة فى المحكمة الدستورية رفضوا الطعن الذى تقدم به ماركو فينيسيو ميخيا فى يناير الماضى معتبرا آنذاك أن نقل السفارة يخالف مبادئ وأحكام القانون الدولى فى ما يتعلق بعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وزير خارجية البرازيل يزور القدس بعد رام الله

المحكمة الدستورية

جواتيمالا

نقل السفارة فى إسرائيل

القدس



لا تفوتك
السيسى يؤكد تطلع مصر لزيادة حجم أنشطة "هواوي" العالمية

السيسى يؤكد تطلع مصر لزيادة حجم أنشطة "هواوي" العالمية

نقيب الفلاحين: مصر فى حالة حرب وتستدعى الجندى عبد الفتاح السيسى لقيادتها (صور)

نقيب الفلاحين: مصر فى حالة حرب وتستدعى الجندى عبد الفتاح السيسى لقيادتها (صور)

حيثيات "الدستورية العليا" بشأن صحة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.. المحكمة: جميع الأحكام القضائية جاءت عدوانا على اختصاص البرلمان.. وتؤكد: توقيع ممثل الدولة على الاتفاقية من الأعمال السيادية

حيثيات "الدستورية العليا" بشأن صحة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.. المحكمة: جميع الأحكام القضائية جاءت عدوانا على اختصاص البرلمان.. وتؤكد: توقيع ممثل الدولة على الاتفاقية من الأعمال السيادية

النقابات تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى.. نقيب المعلمين: محاولات أهل الشر لطمس إنجازاته لن تنجح.. و"العلاج الطبيعى": انتشل مصر من الغرق وأعادها للريادة.. "الزراعيين": حقق مشروعات عملاقة وبادرنا بميلون توكيل

النقابات تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى.. نقيب المعلمين: محاولات أهل الشر لطمس إنجازاته لن تنجح.. و"العلاج الطبيعى": انتشل مصر من الغرق وأعادها للريادة.. "الزراعيين": حقق مشروعات عملاقة وبادرنا بميلون توكيل

أم تجنى أرباحا من بيع حليبها للاعبى كمال الأجسام بقبرص

أم تجنى أرباحا من بيع حليبها للاعبى كمال الأجسام بقبرص

7 دقائق لا تفوتك من المتعة لسحر محمد صلاح مع ليفربول.. فيديو

7 دقائق لا تفوتك من المتعة لسحر محمد صلاح مع ليفربول.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة