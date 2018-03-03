محكمة بجواتيمالا ترفض طعنا ضد نقل السفارة الأمريكية فى إسرائيل للقدس







(أ ف ب)

رفضت المحكمة الدستورية فى جواتيمالا طعنا تقدم به محام محلى لمنع الحكومة من نقل سفارتها فى إسرائيل إلى القدس على غرار ما تعتزم الولايات المتحدة القيام به، بحسب ما أعلن متحدث باسم الحكومة السبت.

وصرح سانتياغو بالومو إن القضاة الخمسة فى المحكمة الدستورية رفضوا الطعن الذى تقدم به ماركو فينيسيو ميخيا فى يناير الماضى معتبرا آنذاك أن نقل السفارة يخالف مبادئ وأحكام القانون الدولى فى ما يتعلق بعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.