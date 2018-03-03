محكمة الأسرة بإمبابة تقضى بتطليق سيدة يجبرها زوجها على ممارسة الرذيلة







كتبت أسماء شلبى

قضت محكمة الأسرة بإمبابة، بتطليق زوجة للضرر بعد إثباتها استحالة العشرة مع زوجها، وتحريضه لها على ممارسة أعمال منافية للآداب، وفقا للشهود والمستندات التى قدمتها، مستخدما التهديد والوعيد، ومنحها كافة حقوقها المادية.

تعود تفاصيل الدعوى التى أقامتها الزوجة "حنان.ط.ك"، وطلب الطلاق للضرر، بعد تقدمها لشكوى أمام قسم شرطة الوراق، متهمة زوجها بتحريضها على ممارسة أعمال غير أخلاقية، مؤكدة: "اتجوز غيرى اتنين وسرحهم وعاش على قفاهم".

وأضافت: "بسبب فقر أهلى لم أكمل تعليمى، وخرجت من المدرسة بعد حصولى على الشهادة الإعدادية، وعندما بلغت سن الـ17 عاما زوجونى بأرمل، وخلال 10 شهور طلقت بشكل صورى، بسبب عدم امتلاكى وثيقة طلاق، فبحثت أسرتى عن أول زوج قبل بى كان لديه سجل جنائى من تعاطى واتجار ونصب وتسهيل أعمال منافية للآداب".

وأكملت حنان: استقبلتنى زوجتيه الأخرتين فى منزله، ورأيت العذاب على يديهما منذ أول يوم، ومع الوقت أدركت فداحة ما كان يريده منى بالتساهل مع ضيوفه من المسجلين خطر ومتعاطى المواد المخدرة ومروجيها فى مقابل ما يدفعون له من أموال، ولم يترك لى خيارا، فإما أن أوافقه أو يعذبنى ويمارس على أشد عقاب، فحاولت الهرب، ولكنى فشلت، إلى أن استنفذت كل الجهد الذى أملكه ورضخت له".

وتابعت: أيقنت أن قدرى أن أعيش فى هذا المستنقع إلى أن علمت بحملى، وعندها قررت الهروب بعد أن داومت على إطاعته لمدة عام كامل، فلجئت لإحدى المؤسسات الحقوقية، وحركت بلاغا اتهمته فيه بإجبارى بالقوة على ممارسة الرذيلة، وساعدونى على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستراد حقوقى ومساعدتى على الهروب من بطشه.