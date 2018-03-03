محكمة الأسرة بإمبابة تقضى بتطليق سيدة يجبرها زوجها على ممارسة الرذيلة

محكمة الأسرة بإمبابة تقضى بتطليق سيدة يجبرها زوجها على ممارسة الرذيلةالسبت، 03 مارس 2018 04:01 م
محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
إضافة تعليق
قضت محكمة الأسرة بإمبابة، بتطليق زوجة للضرر بعد إثباتها استحالة العشرة مع زوجها، وتحريضه لها على ممارسة أعمال منافية للآداب، وفقا للشهود والمستندات التى قدمتها، مستخدما التهديد والوعيد، ومنحها كافة حقوقها المادية.
تعود تفاصيل الدعوى التى أقامتها الزوجة "حنان.ط.ك"، وطلب الطلاق للضرر، بعد تقدمها لشكوى أمام قسم شرطة الوراق، متهمة زوجها بتحريضها على ممارسة أعمال غير أخلاقية، مؤكدة: "اتجوز غيرى اتنين وسرحهم وعاش على قفاهم".
وأضافت: "بسبب فقر أهلى لم أكمل تعليمى، وخرجت من المدرسة بعد حصولى على الشهادة الإعدادية، وعندما بلغت سن الـ17 عاما زوجونى بأرمل، وخلال 10 شهور طلقت بشكل صورى، بسبب عدم امتلاكى وثيقة طلاق، فبحثت أسرتى عن أول زوج قبل بى كان لديه سجل جنائى من تعاطى واتجار ونصب وتسهيل أعمال منافية للآداب".
وأكملت حنان: استقبلتنى زوجتيه الأخرتين فى منزله، ورأيت العذاب على يديهما منذ أول يوم، ومع الوقت أدركت فداحة ما كان يريده منى بالتساهل مع ضيوفه من المسجلين خطر ومتعاطى المواد المخدرة ومروجيها فى مقابل ما يدفعون له من أموال، ولم يترك لى خيارا، فإما أن أوافقه أو يعذبنى ويمارس على أشد عقاب، فحاولت الهرب، ولكنى فشلت، إلى أن استنفذت كل الجهد الذى أملكه ورضخت له".
وتابعت: أيقنت أن قدرى أن أعيش فى هذا المستنقع إلى أن علمت بحملى، وعندها قررت الهروب بعد أن داومت على إطاعته لمدة عام كامل، فلجئت لإحدى المؤسسات الحقوقية، وحركت بلاغا اتهمته فيه بإجبارى بالقوة على ممارسة الرذيلة، وساعدونى على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستراد حقوقى ومساعدتى على الهروب من بطشه.
إضافة تعليق
حيثيات "الدستورية العليا" بشأن صحة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.. المحكمة: جميع الأحكام القضائية جاءت عدوانا على اختصاص البرلمان.. وتؤكد: توقيع ممثل الدولة على الاتفاقية من الأعمال السيادية
النقابات تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى.. نقيب المعلمين: محاولات أهل الشر لطمس إنجازاته لن تنجح.. و"العلاج الطبيعى": انتشل مصر من الغرق وأعادها للريادة.. "الزراعيين": حقق مشروعات عملاقة وبادرنا بميلون توكيل
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
عدد الردود 0
بواسطة:
سمير
والاسم راجل
الرجال قليل . الرجولة صدق وأمانة وشهامة وكرم ووفاء واخلاص وقناعة وايثار .
عدد الردود 0
بواسطة:
منين نجيب الصبر؟
لابد هنا من حبس أهلا على الاقل 5سنين لتسببهم فى أهانتها وعذابها وكسر نفسها للابد بهذا الشكل
سؤال وحيد أوجهة لأهل هذة المسكينة ومن على شاكلتهم ولديهم نفس الفكر العقيم فى تزويج الفتاة والتخلص منها وبأى شكل لتخفيف الأعباء حسب ما يدعون او حسب التقاليد القذرة وسلو بلدهم اى بلدنا اللى بيقول نجوزها حتى ولو بحصيرة علشان القطر ميفتهاش وتبقى عانس --الهى يهفكم القطر نفسة ونستريح منكم ومن تفكيركم وبلاويكم وياريت حد يوصلة لهم الكلام دة--الله لايكسبكم لا دنيا ولا اخرة انتم كدة بتدفعوا البنات للانتحار أن لم يكن للتخلص من الحياة فهو انتحار نفسى وجرح لا يندمل مدى الحياة--اية بس الل كسبتة ابنتكم غير البهدلة وقلة القيمة والفضيحة والعذاب طيلة العمر الهى يقصف عمركم