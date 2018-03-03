محافظ القاهرة يتفقد اليوم كوبرى الجلاء ومنطقة البورصة







كتب سيد الخلفاوى

يتفقد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أعمال التطوير الجارية بكوبرى الجلاء ومنطقة البورصة، ضمن مشروع تطوير القاهرة الخديوية، وذلك اليوم السبت.

كما يشارك محافظ القاهرة صباح اليوم فى فعاليات حملة "خليك زى آدم.. ومترميش حاجة على الأرض"، التى ينظمها حى غرب القاهرة برئاسة اللواء هشام خشبة، بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال.