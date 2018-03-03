محافظ السويس يتفقد أعمال الحملة القومية لمكافحة فيروس سى

محافظ السويس يتفقد أعمال الحملة القومية لمكافحة فيروس سىالسبت، 03 مارس 2018 03:15 م
المحافظ يتفقد الحملة
السويس- سيد نون
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تفقد اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، الحملة القومية لمبادرة السيد الرئيس، نحو القضاء علي فيروس سي 2020، بسيارات الصحة المتواجدة أمام مستشفي الحميات بحي السويس،من أجل الاطمئنان على سير عمل الحملة التى بدأت عملها فى 24 فبراير الماضى للاطمئنان على المواطنين من خلال الكشف وتشخيص المرض والبدء في العلاج.
ويناشد المحافظ، أهالي السويس، الذهاب إلي الأماكن المحددة للكشف الطبى، وهي أمام مستشفي الحميات بحي السويس، أمام المركز الطبي بحى الاربعين ، أمام مركز طبي الصباح بحي فيصل، أمام مركز طبى عمربن الخطاب بحى فيصل.
وطلب حامد من مدير عام الصحة بالتنسيق مع الاعلام ورؤساء الاحياء، والجمعيات الأهلية، لعمل توعية فى جميع الأحياء لحث المواطنين الحضور للكشف الطبى لاكتشاف المرض للأطمئنان أو لتلقي العلاج فور التشخيص، مؤكداً علي أهمية تحديد أماكن للمناطق البعيدة يتم الكشف الطبي لأهالي هذه المناطق توفيراً للجهد والوقت.
وأكد المحافظ علي المشرف العام على الحملة بتحرى الدقة في تسجيل البيانات وإبلاغ المواطنين بنتيجة الكشف والتحاليل والأشعة فور صدورها سواء النتيجة سلبية أو إيجابية.
يذكرأن المستهدف يبلغ أكثر من 70 ألف نسمة للسن فوق 18 عام علي مستوى الخمس أحياء ، تم الفحص والكشف الطبى على حوالى 1846مواطن حتي الان.
رافق المحالفظ في الجولة كلا من الدكتور لبيب محمد كمال مدير عام الصحة واللواء عبد العظيم محمد رئيس حي السويس والدكتورة امال الراعي مدير عام الطب الوقائي بالمديرية والدكتور طارق السيد مدير عام مستشفي الحميات ومشرفي الحملة من الاطباء وطاقم التمريض .
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