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محافظ الجيزة يجتمع مع نواب إمبابة والوراق ومنشأة القناطر

السبت، 03 مارس 2018 08:00 م
محافظ الجيزة يجتمع مع نواب إمبابة والوراق ومنشأة القناطر اللواء كمال الدالى مع نواب محافظة الجيزة





كتب سيد الخلفاوى
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عقد مساء اليوم السبت، اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة اجتماعًا مع نواب إمبابة ومنشأة القناطر والوراق، لمناقشة ما تقوم به المحافظة من جهود لخدمة المواطن ولإطلاعهم على المشروعات التى تجرى فى كافة القطاعات والاستماع إلى أرائهم ومقترحاتهم.

حضر اللقاء النواب الدكتورة شادية ثابت وإيهاب الخولى وعلاء ناجى وأحمد يوسف عبد الدايم وأحمد فاروق، بحضور كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة للرد على ما يتم إثارته.

وخلال اللقاء تم مناقشة العديد من الموضوعات، منها دعم مستشفى منشأة القناطر بالتخصصات المطلوبة فى العناية المركزة والحضانات، وتوفير التمويل اللازم لاستكمال رصف طريق الحسانين، ذات الكوم وسرعة تشغيل مشروع صرف صحى الاختصاص وكفر حجازى وتوفير جهاز أشعة مقطعية لمستشفى أوسيم وإعادة رصف طريق الوراق - منشأة القناطر واستمرار جهود المحافظة لاستعادة أراضى أملاك الدولة للاستفادة منها فى مشروعات نفع عام.

 


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