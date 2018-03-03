محافظ الجيزة يجتمع مع نواب إمبابة والوراق ومنشأة القناطر

محافظ الجيزة يجتمع مع نواب إمبابة والوراق ومنشأة القناطرالسبت، 03 مارس 2018 08:00 م
اللواء كمال الدالى مع نواب محافظة الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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