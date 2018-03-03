محافظ الجيزة ومدير الأمن يزوران النائب أحمد سميح بالمستشفى بعد حريق منزله

كتب محمد صبحى

وصل قبل قليل اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية، إلى مستشفى أم المصريين للاطمئنان على النائب أحمد سميح عضو مجلس النواب عن دائرة الطالبية والمتحدث الرسمى باسم لجنة القيم بالبرلمان بعد تعرض محل سكنه للحريق وإصابته.

كما زار اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، توجه منذ قليل إلى مستشفى أم المصريين للاطمئنان على الحالة الصحية للنائب.

كان منزل النائب أحمد سميح، عضو مجلس النواب عن دائرة الطالبية، والمتحدث الرسمى باسم لجنة القيم بالبرلمان، تعرض لحريق، صباح اليوم السبت، ما أسفر عن إصابة النائب وزوجته ببعض الحروق، وتم نقلهم إلى مستشفى أم المصريين بالجيزة، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج.

كما توجه اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، إلى مستشفى أم المصريين للاطمئنان على الحالة الصحية للنائب وزوجته.