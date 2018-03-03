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مجلس الأمن يدين الهجمات الإرهابية فى بوركينا فاسو

السبت، 03 مارس 2018 12:51 م
مجلس الأمن يدين الهجمات الإرهابية فى بوركينا فاسو شرطة بوركينا فاسو ـ صورة أرشيفية





نيويورك (أ ش أ)
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أدان مجلس الأمن الدولى، بأشد العبارات، الهجمات الإرهابية "البربرية والجبانة" التى شهدتها عاصمة بوركينا فاسو (واجادوجو) أمس واستهدفت مقرا للجيش والسفارة الفرنسية.

وقال مجلس الأمن، فى بيان نقلته شبكة (سى.إن.إن) الأمريكية اليوم السبت، إن "أعضاءه أعربوا عن تضامنهم مع بوركينا فاسو فى حربها ضد الإرهاب وأكدوا الحاجة إلى تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف، الذى قد يفضى إلى الإرهاب".

وكان مسئولون أمنيون فى بوركينا فاسو قد قالوا إن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، فيما أصيب أكثر من 80 آخرين إثر وقوع هجومين فى العاصمة "واجادوجو" استهدف أحدهما السفارة الفرنسية.. ولم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن هذين الهجومين.

 


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