ماليزيا: البحث عن الطائرة إم.إتش 370 ينتهى منتصف يونيو







كوالالمبور (رويترز)

قالت ماليزيا اليوم السبت، إن البحث الذي تجريه شركة أمريكية عن الطائرة المفقودة إم.إتش 370 التابعة لشركة الخطوط الجوية الماليزية من المتوقع أن ينتهي بحلول منتصف يونيو فيما تحيى عائلات الضحايا الذكرى الرابعة لواحدة من أكثر حوادث الطيران غموضا فى العالم.

واختفت طائرة الرحلة إم.إتش 370 وعلى متنها 239 شخصا وهى فى الطريق من كوالالمبور إلى بكين في الثامن من مارس آذار عام 2014.

وأنهت استراليا والصين وماليزيا عملية بحث غير ناجحة تكلفت 159.88 مليون دولار على مساحة 120 ألف كيلومتر مربع في المحيط الهندي في يناير عام 2017 رغم أن المحققين حثوا السلطات على توسيع نطاق البحث 25 ألف كيلومتر مربع شمال منطقة البحث.

وفى وقت سابق من العام الحإلى وافقت ماليزيا على دفع ما يصل إلى 70 مليون دولار لشركة أوشن إنفينيتى الأمريكية إذا عثرت على حطام الطائرة خلال 90 يوما، وبدأت السفينة (سيبيد كونستراكتور) التابعة للشركة البحث يوم 23 يناير.

وقال رئيس هيئة الطيران المدنى الماليزية أزهر الدين عبد الرحمن إن اتفاق التسعين يوما لا يشمل الأيام التي تبحر فيها سفينة البحث إلى أي ميناء للتزود بالوقود.

وأضاف أن ماليزيا ستتحفظ على أي أجزاء يجري انتشالها من قاع البحر.

وقالت شركة أوشن إنفينيتى في تقريرها الأسبوعي يوم الثلاثاء إن سفينة البحث أنهت المرحلة الأولى من عملها التى غطت مساحة 8200 كيلومتر مربع وانتقلت الآن لمنطقة بحث جديدة.

وأضافت أن السفينة لم تعثر على أى شىء مهم حتى الآن.